Анкара, , 09:06 — REGNUM За истекшие сутки на территории Турции было выявлено свыше 1,5 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 12 октября сообщает министерство здравоохранения страны.

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По последним данным, за последние 24 часа в стране выявили 1502 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 335 533.

Также сообщается, что за это же время в Турции от COVID-19 скончались 59 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 8837.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 294 357 человек вылечились от нового заболевания и что всего за время пандемии было проведено 11 615 715 тестов на коронавирус, 109 301 из которых — за последние 24 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Турции за сутки было выявлено 1649 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.