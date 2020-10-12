Ростов-на-Дону, , 09:03 — REGNUM В Ростовской области отменили плату за вход на территорию народного военно-исторического комплекса «Самбекские высоты». Об этом сообщил руководитель поискового отряда «Миус фронт» Андрей Кудряков.

Музей «Самбекские высоты» Амбек.рф

«Нам сообщили, что музей Великой Отечественной [войны] на Самбеке вновь стал народным. Была отменена плата за вход. Теперь любой желающий может попасть в наш музей бесплатно. Как же мы обрадовались. Даже нет слов», — написал поисковик в Facebook.

ИА REGNUM напоминает, что в начале октября стало известно о платном входе на территорию музея, который был открыт в Неклиновском районе 30 августа. Общественники выступили против нововведения.

«Неужели семьи павших за нашу землю бойцов должны платить деньги, чтобы положить цветы к могилам?» — отреагировал на ситуацию Кудряков.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейший музей Великой Отечественной войны был построен по инициативе ветеранов в память о павших бойцах. Строительство велось в том числе за счёт средств, которые пожертвовали жители не только Ростовской области, но и других российских регионов.

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