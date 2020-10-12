Москва, , 09:12 — REGNUM Спад заболеваемости коклюшем зафиксирован в России. За первые шесть месяцев 2020 года таких случаев отмечено на треть меньше по сравнению с прошлым годом, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

С января по август зарегистрирован 5781 случай заболевания, что соответствует 3,94 случая на 100 тыс. населения. За тот же период 2019 года зафиксировано 8793 случая, или 5,99 на 100 тыс. человек. Спад составил 34,2%.

«Среднемноголетний показатель заболеваемости за январь — август 2010−2020 гг. составляет 2,77 на 100 тыс. населения», — сообщили в пресс-службе ТАСС.

Чаще всего коклюш регистрируют в Кировской области, Карелии, Москве, Санкт-Петербурге и Тверской области. В ведомстве напомнили о необходимости прививать детей от этой болезни, так как взрослые переносят её тяжелее, при этом есть риск серьёзных осложнений.

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