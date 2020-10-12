Пермь, , 08:59 — REGNUM В Пермском крае за неделю (5−11 октября) из COVID-центров выписали 400 пациентов. которые оправились от болезни. Утром 12 октября выписаны еще 53 человека, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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Напомним, с начала пандемии в Прикамье выявлено 10 818 случаев заражения коронавирусом. Вылечили от коронавирусной инфекции 7333 пациента. Под наблюдением медиков продолжают оставаться 1442 человека.

Скончались 520 человек, у которых выявлен коронавирус. В 317 случаях причиной смерти назван COVID-19, а в 203 — сопутствующие заболевания.

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