Яунде, , 09:04 — REGNUM В сепаратистских англоязычных регионах Камеруна вновь открылись около 140 из примерно 475 школ, закрытых из-за активности боевиков в последние четыре года. Об этом сообщает VOA Swahili со ссылкой на заявление представителя департамента образования Северо-западного региона Роланда Нгванги.

«Все родители в регионе полны энтузиазма и решимости, потому что уже четыре года подряд последствия кризиса в регионе были довольно серьезными. Это говорит о том, что у нас есть родители и ученики, жизнерадостные и полные решимости полностью вложить себя в образование», — сказал он.

Некоторые англоязычные активисты впервые с начала кризиса поддержали гражданскую инициативу по открытию школ, в то время как боевики угрожают похитить учителей и учеников, которые возобновят занятия. Однако сотни детей, которые в течение четырех лет были лишены образования, и их учителя возвращаются в школы, несмотря на угрозы.

Нгванг сказал, что с октября в школах было около 15 000 учеников.

Эвелин Адаму, директор государственной начальной школы в деревне Бинка, отметила, что в первую неделю учебного года в заведение пришли более 600 детей. Она подчеркнула, что дети и их учителя рассчитывают на «защиту правительства».

«Когда начался кризис, молодые люди (боевики) сожгли мой кабинет и классную комнату, поэтому нам пришлось бежать. Мы снова пришли в этом году, и мы знаем, что Бог будет там для нас, и мы добьемся успеха. Мы хотим поблагодарить администрацию. Мы хотим поблагодарить военных, которые были там, «группу бдительности» (ополчение) Бинки, которые сражались за нас и поддерживали нас», — сказал Адаму.

Напомним, что школы были закрыты в 2017 году после неоднократных похищений учителей и учащихся, а также поджогов инфраструктуры сепаратистскими боевиками. По данным Организации Объединенных Наций, в результате четырехлетнего сепаратистского конфликта в Камеруне погибли более 3000 человек, а еще полмиллиона человек были перемещены. Кризис начался в 2016 году, когда учителя и юристы вышли на улицы, чтобы пожаловаться на чрезмерное влияние французского языка в регионе.