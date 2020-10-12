Челябинск, , 08:57 — REGNUM В Челябинской области удастся решить проблемы 278 дольщиков жилья, которые ждут долгожданных квартир в жилом комплексе «Радуга». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Два проблемных дома наконец будут достроены. Решение об этом принял наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков. Ранее руководство региона обращалось в правительство России и в АО «Дом.РФ» с просьбой помочь в решении этого вопроса.

Объекты находятся в Челябинске на Краснопольской площадке. В доме № 6 ждут квартир 194 гражданина, а в 13-м — 84. Ранее возводившее их ООО «Капитал Дом» было признано банкротом. А затем правительство Челябинской области и Фонд защиты прав дольщиков подписали соглашение о предоставлении субсидии.