Новосибирск, , 08:57 — REGNUM Из-за коронавируса закрыты классы в 56 школах Новосибирска. Ещё 6% школьников болеют ОРВИ. Об этом на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

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"Заболевших ОРВИ: по детским садам 8% детей, на 1% ниже, чем на прошлой неделе, школы — 6%. По ковиду: в 56 школах зафиксировано 87 детей, 120 классов находятся на дистанционном образовании, то есть на карантине, — цитируют «НГС Новости» Локтя. — Закрытых школ нет. В детских садах 14 карантинных групп. Три музыкальные школы закрыты в связи с обнаружением больных преподавателей».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро сегодня, 12 октября, в Новосибирской области за минувшие сутки выявлено 115 случаев заражения коронавирусом.

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