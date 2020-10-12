Чита, , 08:55 — REGNUM В Забайкальском крае из-за всплеска заболеваемости COVID-19 продолжает сокращаться свободный коечный фонд. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, из 1025 развёрнутых коек в моностационарах региона занято 937 или 91,4%.

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В связи с этим для лечения больных COVID-19 перепрофилировали краевой наркологический диспансер, а также Нерчинскую центральную районную больницу. В результате удалось дополнительно развернуть 180 коек.

«В диспансер в том числе госпитализированы студенты Читинской государственной медицинской академии, среди которых зафиксированы случаи COVID-19», — отметила министр здравоохранения региона Анна Шангина.

Таким образом, общий коечный фонд для пациентов с коронавирусом в регионе достиг 1285 мест.