Ростов-на-Дону, , 08:53 — REGNUM В Ростове-на-Дону состоялось оглашение приговора Южного окружного военного суда по уголовному делу в отношении жительницы Ингушетии Джаннат Хамхоевой. Женщину признали виновной в совершении преступления, которое классифицируется статьей УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности», сообщили 12 октября в пресс-службе суда.

Как установили следствие и суд, обвиняемая в начале 2019 года разместила в социальных сетях три текстовых и два видеоматериала, в которых содержались призывы к террористической деятельности, а также оправдывались идеология и практика терроризма.

«Аудитория интернет-канала составляла более 1000 участников», — говорится в сообщении суда.

В ходе заседания судебного органа Хамхоева признала себя виновной в совершении преступления. Суд назначил ей два года лишения свободы в колонии общего режима. При этом ей запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов сроком на два года.

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