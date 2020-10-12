Москва, , 08:56 — REGNUM В середине октября на всей территории России ожидается аномально теплая погода. Об этом 12 октября рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его слова приводит РИА Новости.

Солнце над городом

«Вся вторая декада октября на всей территории нашей страны будет теплой. Это значит, что аномалии везде положительные, будет теплее климатических значений», — заявил синоптик.

Также он пояснил, что аномалиями является температура выше или ниже климатической нормы, разная для разных российских регионов.

Кроме того, Вильфанд уточнил, что его не перестает удивлять погода в Республике Якутия, где в это время обычно дневная температура воздуха крайне редко поднимается выше нуля. В регионе превышение климатической нормы, как отметил метеоролог, в настоящее время составляет 8−10 градусов.

При этом он указал, что аномально теплый погодный период в центре европейской части РФ закончится в конце новой рабочей недели.

«В центре европейской России просто чудо. Во вторник-среду температура будет соответствовать концу августа. Преимущественно будет без осадков. Можно называть этот период поздним бабьим летом или настоящей «золотой осенью», — также рассказал Вильфанд.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что бархатный сезон продлится как минимум неделю на юге Европейской части России.