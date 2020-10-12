Москва, , 08:48 — REGNUM Вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная учёными государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора подойдёт сразу нескольким категориям граждан. Об этом в интервью «Российской газете» заявила глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.

«Вакцина, созданная учёными ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора, лучше всего подойдет людям старшего возраста, людям с хроническими заболеваниями», — уточнила Попова.

Она пояснила, что «это синтетическая вакцина, в ней нет естественного живого белка, нет никаких фрагментов вируса». Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что препарат не вызывает никаких аллергических реакций. По словам Поповой, сотрудники Роспотребнадзора тщательно следили за результатами испытаний вакцины против COVID-19 от центра «Вектор» на всех стадиях.

«Это проверено на всех этапах доклинических испытаний на животных, а потом и при проведении заключительной фазы исследований с участием добровольцев», — добавила она.

Глава Роспотребнадзора добавила, что сама подвержена сезонной аллергии, поэтому вакцинировалась именно этим препаратом.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

Читайте также: Назван срок регистрации вакцины «Вектора» от коронавируса

«Никакой реакции не было — ни субъективной, по моим ощущениям, ни объективной, по результатам лабораторных исследований, которые сопровождают весь период клинического наблюдения», — подчеркнула Попова.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» завершил клинические испытания своей вакцины против коронавируса, которая получила название"ЭпиВакКорона», что расшифровывается как «эпитопная вакцина против коронавируса». Уже на доклиническом этапе она показала свою эффективность и безопасность. Вакцина даёт иммунитет к коронавирусу минимум на шесть месяцев.