Москва, 12 октября 2020, 08:48 — REGNUM Вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная учёными государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора подойдёт сразу нескольким категориям граждан. Об этом в интервью «Российской газете» заявила глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.
Она пояснила, что «это синтетическая вакцина, в ней нет естественного живого белка, нет никаких фрагментов вируса». Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что препарат не вызывает никаких аллергических реакций. По словам Поповой, сотрудники Роспотребнадзора тщательно следили за результатами испытаний вакцины против COVID-19 от центра «Вектор» на всех стадиях.
Глава Роспотребнадзора добавила, что сама подвержена сезонной аллергии, поэтому вакцинировалась именно этим препаратом.
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Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» завершил клинические испытания своей вакцины против коронавируса, которая получила название"ЭпиВакКорона», что расшифровывается как «эпитопная вакцина против коронавируса». Уже на доклиническом этапе она показала свою эффективность и безопасность. Вакцина даёт иммунитет к коронавирусу минимум на шесть месяцев.