Ставрополь, , 08:53 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа на Ставрополье, по данным на утро 12 октября, превысило 17,9 тыс. За минувшие выходные в регионе подтвердилось наличие инфекции у 310 человек, сообщил на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

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Так, 10 октября на Ставрополье коронавирус выявили у 154 человек, 11 октября — у 156, что стало вторым по величине размером суточного прироста в крае с начала пандемии. Максимальный показатель в регионе, напомним, был зафиксирован 8 октября — 157 случаев заражения.

Выздоровели на Ставрополье к настоящему времени почти 12,9 тыс. пациентов с COVID-19 (+122 за выходные), или более 71,8% заразившихся. Умерли в крае 352 носителя коронавируса, восемь из них скончались за последние двое суток.