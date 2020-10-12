Вашингтон, , 08:52 — REGNUM Только сверхэффективная и широко доступная вакцина против коронавируса обеспечит человечеству возвращение к нормальной жизни. Об этом заявил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс 11 октября в эфире телекомпании NBC.

Злодей Цитата из х/ф «Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба» реж Джей Роуч. 1997. США, Германия

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"Это позволит покончить с заболеванием в мировом масштабе», — сказал Гейтс.

Он подчеркнул, что вакцинация является единственным способом окончательно преодолеть последствия пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил сотни миллионов долларов на борьбу с пандемией коронавируса.

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