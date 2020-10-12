Екатеринбург, , 08:47 — REGNUM Уральские волонтёры замечательно справились с реконструкцией сада Нурова в Екатеринбурге, заявил блогер-урбанист Илья Варламов на своём интернет-ресурсе.

По мнению Варламова, в России благоустройством чаще всего занимаются по остаточному принципу. Однако волонтёры, не обладая доступом к большим бюджетным средствам, отлично справились с задачей, уверен урбанист.

«Только вдумайтесь, за несколько лет люди сделали из свалки вполне приличное место для отдыха, где теперь проводят фестивали, пленэры и выставки», — написал блогер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экоактивисты Екатеринбурга высадили деревья в парке у Уральского государственного университета путей сообщения.

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