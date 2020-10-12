Буниа, Конго, , 08:50 — REGNUM Более 50 тысяч жителей Демократической Республики Конго были вынуждены покинуть свои дома из-за недавнего всплеска насилия в восточной части страны. Об этом сообщает VOA Swahili со ссылкой на заявление представителя Управления Верховного комиссариата ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

В соответствии с заявлением, более двух третей из 5,5 миллионов внутренне перемещенных лиц в ДР Конго бежали из-за вооруженного конфликта в провинциях Северная Киву и Итури. Последний всплеск боевых действий, который привел к перемещению более 50 000 человек, усугубил положение перемещенного населения, число которого является самым большим в Африке.

В УВКБ ООН сообщили, что жестокие нападения в Северном Киву привели к перемещению огромного числа детей, в том числе многих без сопровождения взрослых.

Пресс-секретарь УВКБ ООН Шабия Манту заявила, что гражданские лица оказались «втянуты в порочный круг насилия и перемещения», и многие из них вынуждены бежать уже во второй раз в этом году. По ее словам, боевые действия в Пинге, районе в Северном Киву, достигли тревожного уровня.

Манту добавила, что межведомственная миссия ООН, направленная в этот район в августе, получила сообщения о масштабных нарушениях прав человека, включая убийства, изнасилования, похищения и использование детей в качестве солдат.

«Было выявлено, что более 270 детей связаны с вооруженными группами, были также задокументированы утверждения о вербовке детей, убийствах и нанесении увечий детям, а также о сексуальном насилии в отношении детей», — сказала она.

«По меньшей мере 54 ребенка, которые были недавно освобождены одной вооруженной группой, затем, очевидно, были вынуждены присоединиться к оппозиционной фракции в этом районе», — добавила Манту.

Она также отметила резкий рост насилия с появлением новой вооруженной группировки в Итури. В регионе наблюдается активизация нападений со стороны давно присутствующих там вооруженных группировок и ополченцев, подчеркнула она.

«Все эти группы применяют одни и те же разрушительные методы разграбления и сжигания домов до основания, что затрудняет возвращение перемещенных лиц в свои деревни», — сказала она.

«С июля этого года более 120 000 человек были перемещены в результате этого всплеска насилия на юге… Вооруженные группы продолжили свои нападения в сентябре, убив по меньшей мере 43 человека и похитив еще 17 человек на этой территории», — заявила Манту.

Перемещенные лица испытывают трудности с удовлетворением своих основных потребностей, сказала Манту, добавив, что жилья не хватает, и многие вынуждены спать под открытым небом. Она сказала, что УВКБ ООН, партнеры и местные власти предоставляют беженцам жилье, медицинское обслуживание и воду.

Она подчеркнула, что миссии требуется гораздо больше финансирования, и в настоящее время был получен только 61% от 168 миллионов долларов, выделенных в этом году на помощь беженцам в ДРК.