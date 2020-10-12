Иерусалим, , 08:42 — REGNUM Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Израиле за прошедшие 24 часа возросло на 618 и превысило 290 тыс. Об этом 12 октября сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, на сегодняшний день общее количество заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 290 493.

Также сообщается, что за это же время в Израиле от COVID-19 скончались 39 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 1980.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 228 658 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее днем ранее в Израиле за сутки было выявлено свыше 2 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.