Красноярск, , 08:39 — REGNUM Арбитражный суд Красноярского края привлёк к рассмотрению иска Росприроднадзора к Норильской топливно-энергетической компании (НТЭК) о взыскании более 148 млрд рублей региональное министерство экологии и ГМК «Норильский никель».

По словам судьи Натальи Варыгиной, стороны выступят в суде в качестве третьих лиц, передаёт 12 октября ТАСС.

Напомним, НТЭК (дочернее предприятие «Норникеля») считает необоснованным иск Росприроднадзора о взыскании 148 млрд рублей в качестве компенсации ущерба, причинённого окружающей среде в результате разлива нефтепродуктов, произошедшего в Норильске 29 мая 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате ЧП в Норильске вылилось свыше 20 тыс. тонн дизельного топлива. Оно попало в водные объекты.

Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в Норильске в 148,2 млрд рублей. А по оценке НТЭК, размер вреда окружающей среде составляет 21,4 млрд рублей.

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