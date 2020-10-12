Чита, , 08:37 — REGNUM Власти Забайкальского края рассматривают возможность введения новых ограничений из-за эпидемии коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, об этом заявил губернатор Александр Осипов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

Он напомнил, что ряд дополнительных мер введены на минувшей неделе. В их числе было запрещено проведение массовых мероприятий с числом участников более 50 человек, а также закрыты дискотеки и клубы. Кроме того, был ужесточён контроль за соблюдением масочного режима. Однако глава региона не считает принятые меры достаточными.

«Надо продумывать, что дальше делать в сфере производственной промышленности, услуг, госуправления. Все санитарные меры должны предприниматься», — отметил Александр Осипов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа предложила увеличить время работы поликлиник. По её мнению, это позволит сократить очереди и снизить риск распространения коронавируса.

Читайте также:

Заболеваемость COVID-19 в Забайкалье вдвое превышает среднюю по стране

В забайкальских поликлиниках предложили продлить время работы