Бразилиа, , 08:37 — REGNUM За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 12,3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 октября сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 12 342 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 5 094 979.

Также сообщается, что на сегодняшний день в Бразилии суммарное количество летальных исходов от COVID-19 достигло 150 488.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 4 470 165 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено свыше 27 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.