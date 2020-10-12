Москва, , 08:42 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции продлится не менее года, считает главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев. Такой прогноз он дал в интервью изданию «Московский комсомолец».

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По словам Авдеева, жить «в этих необычных условиях» придётся по меньшей мере год. Рост количества заболевших будет наблюдаться ещё несколько месяцев.

Лечить больных с COVID-19, отмечает он, стали лучше. У врачей появились новые данные, отработаны дозы и тактика респираторной поддержки, обоснования по назначению антикоагулянтов. Подходы ко многим видам терапии стали иными.

Авдеев добавил, что медицинская система была готова к осеннему повышению заболеваемости, оно не стало неожиданностью для медиков.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предположила, что Россия выйдет на плато по коронавирусу не позднее чем через 20 дней.

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