Москва, , 08:38 — REGNUM Южный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело об убийстве учредителя дагестанского общественно-политического издания «Черновик» Хаджимурада Камалова, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России. Обвиняемыми по делу проходят четверо уроженцев Дагестана, в том числе экс-депутат регионального парламента и бывший вице-премьер республики Шамиль Исаев.

По данным следствия, Камалов периодически публиковал негативные материалы о деятельности Исаева, из-за чего чиновник решил устранить журналиста. Для этого он обратился к Магомеду Абигасанову, пообещав исполнителям убийства выплатить от 500 тыс. до 1 млн рублей, а также часть нелегального дохода от АЗС.

Абигасанов принял предложение Исаева и вовлек в дело своих односельчан — Мурада Шуайбова и Магомеда Хазамова. Соучастники приобрели пистолет Макарова и два травматических пистолета, переделанных в боевые.

Нападение на Камалова было совершено 15 декабря 2011 года возле редакции «Черновика» на улице Магомеда Гаджиева в Махачкале. Когда журналист вышел на улицу, следивший за ним Абигасанов сообщил об этом Шуайбову и Хазамову. Последние, как считает следствие, подъехали к редакции и расстреляли учредителя газеты. От множественных ранений потерпевший скончался по дороге в больницу.

Напомним, весной 2018 году данное уголовное дело по решению председателя СК России Александра Бастрыкина было передано в центральный аппарат ведомства. Оперативное сопровождение по делу осуществляли сотрудники подразделений ФСБ и МВД России.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе текущего года Исаев был приговорен к четырем с половиной годам колонии за хищение бюджетных средств. Шуайбов ранее был осужден за убийство в 2009 году еще одного журналиста — Абдулмалика Ахмедилова. За хранение боеприпасов и наркотиков отбывает наказание и Хазамов.

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