Пермь, , 08:26 — REGNUM В Пермском крае 95,2% (45,8 тысяч) медиков получили прививки от гриппа. По словам губернатора Дмитрия Махонина, это свидетельствует о том, что врачи понимают высокую необходимость прохождения вакцинации от гриппа, сообщает пресс-служба краевой администрации.

И. о. заместителя председателя правительства Прикамья по вопросам здравоохранения Сергей Никифоров на аппаратном совещании отметил низкую активность у работников сфер ЖКХ, транспорта и общепит, где прививочную процедуру прошли менее 30% сотрудников отраслей.

«Поручаю профильным министерствам провести работу и разъяснить необходимость прохождения вакцинации и еще раз прошу всех жителей отнестись максимально ответственно к своему здоровью и поставить прививку сейчас», — обратился к членам правительства Махонин.

Напомним, в Пермском крае в рамках иммунизации населения против гриппа планируют привить 1,5 млн человек (60% населения). На утро 12 октября вакцинацию прошли свыше 566 тысяч пермяков, в том числе более 160 тысяч детей и более 81 тысячи жителей старше 60 лет.

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