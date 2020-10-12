Оттава, , 08:27 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Канады подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1636 и превысило 184 тыс. Об этом 12 октября сообщает канадский минздрав.

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По данным министерства, на сегодняшний день общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране составляет 184 403.

Также сообщается, что на сегодняшний день в Канаде суммарное количество летальных исходов от COVID-19 достигло 9613.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Канаде за сутки было выявлено свыше 1,8 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.