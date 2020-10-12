Новосибирск, , 08:26 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 12 октября, за прошедшие сутки выявлено 115 случаев заражения коронавируcом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Скончались ещё пять пациентов: мужчина в возрасте 68 лет и женщины, им было 25 лет, 71 год, 72 года и 81 год. Всего в регионе умерли 496 человек, — уточнил оперштаб. — В отделениях реанимации находятся 110 человек, на ИВЛ — 28 пациентов».

Всего в регионе зафиксировано 14 205 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 879 детей, 12 508 пациентов выписаны с выздоровлением (+37 за сутки).

Отметим, что по данным оперативного штаба на утро 11 октября в регионе за сутки было зарегистрировано 118 новых случаев заражения коронавирусом.