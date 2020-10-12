Ханты-Мансийск, , 08:25 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 208 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 199 случаев.

Основные очаги заражения на 12 октября: Ханты-Мансийск — 37 положительных тестов; Урай — 33; Сургут — 26; по 17 — в Нефтеюганском и Берёзовском районах.

Всего с начала пандемии в Югре на 12 октября зарегистрировано 24 548 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 22 015 человек, 205 пациентов с COVID-19 скончались.

Коэффициент распространения инфекции в регионе на 12 октября — 1,18. За сутки на COVID-19 обследовано 3839 человек, всего с начала пандемии — 672 093. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 45%.