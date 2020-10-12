Москва, , 08:24 — REGNUM В России сформировалось влиятельное сообщество бюрократов — фанатиков цифровизации. Об этом 11 октября заявил кандидат филологических наук, преподаватель Пермского государственного национально-исследовательского университета (ПГНИУ) Илья Роготнев на конференции «Цифровая война с образованием».

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Он привёл слова главы Совета по правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева, который заявил, что «цифровыми штучками, слежкой, распознаванием лиц занимаются технократы, часть из которых аутисты».

«Иными словами, в России сформировалось влиятельное сообщество бюрократов — фанатиков цифровизации. Для них всякая оцифровка, всякая имплементация цифровых шифров в экономику, образование, госуправление — благо. Это момент их нерушимой веры», — сказал Роготнев.

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Вместе с тем он отметил, что дистанционное сообразование является лишь частью цифровой образовательной среды, и оно может решать некоторые задачи.

Например, осуществлять образование в период чрезвычайных ситуаций, обеспечивать доступность дополнительных образовательных услуг, создавать унифицированные курсы для вузов лидерами высшего образования, а на уровне постдипломного образования — проводить переподготовку и повышение квалификации без отрыва от производства.

«Цифровая образовательная среда, как видим, решает конкретные задачи, стоящие перед системой образования, и одновременно отвечает чаяниям государственных менеджеров», — заключил Роготнев.

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