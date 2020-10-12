Москва, , 08:21 — REGNUM Не более 20 дней осталось до установления в России плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом рассказала заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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По её словам, жители России стали проявлять больше дисциплины, они сознательно соблюдают меры профилактики и правила, призванные остановить распространение заболевания.

«Возможно, это произойдет в течение следующих 10−20 дней, так как многие ограничительные меры были уже введены в конце сентября — начале октября», — сказала РИА Новости Пшеничная о возможном сроке выхода на плато.

Она добавила, что принятые меры — частичный дистанционный режим и внеочередные каникулы в школах — замедлят прирост новых случаев. Эффект будет виден не сразу из-за долгого инкубационного периода COVID-19.

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