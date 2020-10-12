Улан-Удэ, , 08:20 — REGNUM В Бурятии зарегистрированы два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, 10 октября стало известно о смерти в улан-удэнском стационаре 68-летней пациентки.

Помимо COVID-19 она страдала рядом сопутствующих заболеваний, в том числе перенесёнными инфарктом миокарда и инсультом, гипертонической болезнью, анемией тяжёлой степени и так далее.

Утром, 12 октября стало известно о смерти пациента 80 лет. Заражение коронавирусом у него осложнилось двусторонней полисегментарной пневмонией, с деменцией. Находился на стационарном лечении 5 суток. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в регионе достигло 84.

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