Лима, , 08:21 — REGNUM За истекшие сутки в Перу было выявлено 3283 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом и потому их общее число превысило 849 тысяч. Об этом 12 октября сообщает минздрав страны на своей странице в соцсети Twitter.

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По данным министерства, в настоящее время общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране составляет 849 671.

Кроме этого, сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Перу на сегодняшний день выросло до 33 305, из которых 82 скончались за прошедшие 24 часа

При этом уточняется, что на сегодняшний день в стране 743 969 человек вылечились от нового заболевания.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Перу было выявлено свыше 7 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.