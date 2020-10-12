Тбилиси, , 08:19 — REGNUM Грузию в Швейцарии внесли в список стран опасных с точки зрения риска заразиться коронавирусом. Объявление об этом было размещено на сайте посольства Швейцарии в Тбилиси.

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Сообщается, что с 12 октября все, кто прибывает из Грузии в Швейцарию, должны будут пройти 10-дневный карантин. Правило распространяется на всех, вне зависимости от гражданства, в том числе на тех, кто в Грузии был транзитом.

В объявлении отмечается, что прибывшие должны будут в течение двух дней найти жилье для самоизоляции и сообщить об этом властям кантона по месту пребывания. Нарушившим данное правило грозит штраф в размере 10 тыс. франков (около $11 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии с сентября начался резкий рост количества выявленных случаев заражения коронавирусом. За месяц этот показатель вырос более, чем в десять раз и к середине октября достиг значений в районе 520 зафиксированных случаев в день.

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