Оренбург, , 08:09 — REGNUM В Оренбурге очистные сооружения канализации стали источником выброса газа и неприятного запаха, сообщает минприроды региона.

По данным ведомства, специалисты 9 и 10 октября провели ряд мероприятий в поисках источника загрязнения воздуха. Обследованы улицы Промышленного района города, а также территория Овчинного городка, взяты десятки проб воздуха. По результатам анализа проб атмосферного воздуха установлен источник выброса газа.

«Информация по данному инциденту с результатами лабораторных исследований атмосферного воздуха направлена в федеральные контролирующие структуры, уполномоченные на проведение проверочных мероприятий в отношении данного источника загрязнения», — сказали в министерстве.

Напомним, в августе 2018 года оренбуржцы массово жаловались на зловоние. В городе вводили режим повышенной готовности, поскольку ПДК сероводорода значительно превышало норматив. При анализе взятых проб воздуха было установлено, что концентрация сероводорода зашкаливает возле очистных сооружений водоканала. Компания провела ряд мероприятий, в частности, увеличила объёмы подачи реагента, нейтрализующего запах.

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