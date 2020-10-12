Кемерово, , 08:08 — REGNUM Новые случаи заражения за минувшие сутки выявлены в 18 населённых пунктах Кемеровской области. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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Напомним, что по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 12 октября, за прошедшие сутки выявлено 179 новых случаев заражения коронавирусом.

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«Новокузнецк — 49, Прокопьевск — 28, Киселевск — 15, Гурьевский МО — 15, Осинники — 14, Кемерово — 12, Белово — десять, Таштагольский МР — девять, Ленинск-Кузнецкий — восемь, Юрга — семь, Мыски — три, Беловский МР — два, Топкинский МО — два, Анжеро-Судженск — один, Калтан — один, Междуреченск — один, Прокопьевский МО — один, Юргинский МО — один», — уточняет оперштаб. Всего в регионе выявлено 12 057 случаев заражения коронавирусом, 8170 пациентов выздоровели, 149 человек скончались.

Отметим, что, по данным на 11 октября, новые случаи заражения коронавирусной инфекцией были выявлены в Новокузнецке — 43, Кемерове — 18, Киселевске — 17, Белове — 15, Прокопьевске — 15, Анжеро-Судженске — десять, Таштагольском МР — десять, Междуреченске — девять, Осинниках — девять, Ленинске-Кузнецком — восемь, Березовском — семь, Мысках — шесть, Ленинск-Кузнецком МО — шесть, Гурьевском МО — четыре, Калтане — два, Полысаево — два, Беловском МР — два, Промышленновском МО — два, Краснобродском — один, Юрге — один, Новокузнецком МР — один, Тисульском МР — один, Яшкинском МО — один.