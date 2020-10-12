Петропавловск-Камчатский, , 08:07 — REGNUM Власти Камчатки могут вернуться к ужесточению ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, из-за роста числа выявляемых случаев заражения SARS-CoV-2 в регионе и в стране. Об этом 12 октября заявил глава Камчатского края Владимир Солодов на оперативном совещании в краевом правительстве.

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По мнению губернатора Камчатки, ситуация с коронавирусом ухудшается в стране, в мире и в регионе.

«Считаю, что нам нужно возвращаться к установлению ограничений в части проведения массовых мероприятий, а также проработать возможность обязательных экспресс-тестов в аэропорту», — сказал Солодов.

Также он отметил, что необходимо строго следить за соблюдением требований Роспотребнадзора в общественных местах, особенно в больницах, школах и кинотеатрах, для чего рекомендовал чаще проводить проверки без предупреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 11 октября на Камчатке в общей сложности было выявлено 4819 случаев заражения коронавирусной инфекции.