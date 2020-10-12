Чита, , 08:00 — REGNUM В поликлиниках Забайкальского края могут продлить время работы по вечерам и в выходные дни. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, такое предложение озвучила глава регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа.

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По её мнению, это позволит сократить очереди, что в свою очередь, должно уменьшить риск распространения коронавируса. Она также предложила определить подразделения для плановых осмотров, чтобы приостановить посещение пациентами в плановом порядке.

«А также организовать амбулаторно-поликлиническую помощь для остальных, чтобы максимально было сокращено время ожидания и время нахождения пациентов внутри поликлиник», — отметила она.