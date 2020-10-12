Нур-Султан, , 07:58 — REGNUM За истекшие сутки на территории Казахстана было выявлено 74 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 12 октября сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 108 831.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Казахстане на сегодняшний день достигло 1765.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 104 041 человек вылечился от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Казахстане за сутки было выявлено 94 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.