Абакан, , 07:56 — REGNUM В Бейском районе Хакасии прошли тактико-специальные учения по ликвидации условного очага африканской чумы свиней (АЧС), сообщили ИА REGNUM 12 октября в республиканском министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Учения провели специалисты департамента ветеринарии минсельхозпрода Хакасии. Также в них приняли участие сотрудники МЧС, МВД, республиканского управления Россельхознадзора и другие.

Участники отработали схему межведомственного взаимодействия при ликвидации условного очага АЧС, провели мероприятия по ликвидации заболевания.

Напомним, африканская чума свиней — одна из самых серьёзных болезней животных. Смертность заболевших свиней составляет до 100%.

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