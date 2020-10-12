Оренбург, , 07:53 — REGNUM В Оренбургской области молодежная хоккейная команда «Сарматы» ушла на карантин из-за выявленных случаев заражения коронавирусом среди игроков. Информация об этом опубликована на сайте клуба.

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У десяти членов спортсменов команды оказались первично положительные результаты тестов на коронавирус. Все зараженные хоккеисты, а также контактировавшие с ними игроки и сотрудники команды находятся на самоизоляции по наблюдением медиков.

Из-за карантина «Сарматы» отменили домашние матчи 13−14 октября против «Спутника» и 17−18 октября против «Реактора». Игры либо перенесут на другое время, или отменят по согласованию с командами и Молодёжной Хоккейной Лигой.

Напомним, с конца марта в Оренбургской области выявлено 14 185 случаев заражения коронавирусом. В больнице лечение получают более 1 тыс. человек, из которых 162 пациента находятся в тяжелом состоянии.

Эпидситуация ухудшается, ежедневно в регионе выявляют более ста случаев заражения.