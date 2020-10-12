Кемерово, , 07:41 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 12 октября, за прошедшие сутки выявлено ещё 179 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

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«Скончались четыре пациента, — уточняется в официальном сообщении. — Семь пациентов выписаны. Таким образом, вылечились уже 8170 человек».

В инфекционных больницах Кузбасса остаются 3738 пациентов с коронавирусом. В стационарах, обсерваторах и на домашнем карантине — 3028 человек.