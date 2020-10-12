Абакан, , 07:39 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии коронавирус выявили у 65 человек, выздоровел один пациент с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 октября в республиканском правительстве.

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Всего в Хакасии по состоянию на 12 октября зарегистрировано 5028 носителей коронавируса. Выздоровели 4164 человека. Получают лечение 810 человек.

Напомним, за весь период в республике скончались 54 пациента с COVID-19.

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