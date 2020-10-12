Оренбург, , 07:38 — REGNUM В Оренбургской области энергетики призывают население воздержаться от визита в офисы обслуживания абонентов компании «ЭнергосбыТ Плюс» в связи с ухудшением инфекционной ситуации в регионе.

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Оренбружцам рекомендуют пользоваться онлайн-сервисами: дистанционно оплачивать услуги, передать показания счетчика, получать информацию по своему лицевому счету или консультацию со специалистом.

Если без личной консультации со специалистом не обойтись, в компании рекомендуют отложить визит на конец месяца, когда пиковый период платежей спадет и нагрузка на офисы обслуживания будет минимальной.

Напомним, в Оренбургской области всплеск заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией. В минздраве признали очень большую нагрузку на медслужбы.