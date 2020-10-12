Улан-Удэ, , 07:32 — REGNUM В Бурятии показатели ежесуточного прироста носителей коронавируса уже много дней остаются на уровне 96−98. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки вновь выявлено 98 новых случаев заражения, в том числе 62 в Улан-Удэ.

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Большинство из инфицированных были обследованы после появления симптомов заболевания. По их словам, заразиться они могли в магазинах, общественном транспорте и так далее. Таким образом, общее число подтверждённых случаев в республике достигло 8141.

В стационарах находятся более тысячи пациентов. 36 тяжёлых больных остаются в реанимации, из них 16 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

«В настоящее время в Республике Бурятии для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1252 койки, занято — 1099, в т.ч. с лабораторно подтвержденным COVID-19 — 1018, свободно 153 койки. Занятость коечного фонда составляет 87,8%», — отметили в оперштабе.

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