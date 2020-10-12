Ульяновск, , 07:31 — REGNUM В Ульяновской области с 12 октября планируется возобновить выдачу продуктовых наборов школьникам, которые находятся на досрочных двухнедельных каникулах. Об этом сообщает на своей странице в «Инстаграмме» губернатор Сергей Морозов.

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Продуктовую поддержку, по словам главы региона, получат нуждающиеся семьи — предварительно, это коснётся 20 тыс. детей. Отмечается, что наборы будут сформированы и переданы «в течение недели».

В муниципальных образованиях составлены графики выдачи продуктовых наборов, которые родители должны будут самостоятельно забирать из школ. Сергей Морозов подчеркнул, что руководители муниципалитетов будут «нести персональную ответственность за реализацию данного социального проекта».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в условиях пандемии коронавируса в предыдущем учебном году выдавались специальные продуктовые наборы. Их получали дети из малообеспеченных семей, которые бесплатно питались в школах. Такую поддержку получили более 22 тыс. школьников.

Напомним, что 5 октября в Ульяновской области школьники ушли на досрочные каникулы, которые продлятся по 18 октября. Это связано со всплеском заболеваемости ОРВИ в регионе.