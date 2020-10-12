Якутск, , 07:30 — REGNUM В Якутии власти приняли решение отправить на «удалёнку» работников бюджетной сферы, всех кроме медиков и учителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Глава Якутии Айсен Николаев поручил провести проверку работодателей, которые должны были отправить на удалённый режим работы или больничный сотрудников старше 65 лет.

На 12 октября в республике зарегистрировано 10 607 носителей коронавируса (+120 за минувшие сутки). Скончались 109 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти будут контролировать перевод сотрудников компаний, работающих в городе, на удалённый режим работы.