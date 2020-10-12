Южно-Сахалинск, , 07:13 — REGNUM С 12 октября в школах Сахалина и Курил начались досрочные каникулы. В период с 13 по 14 октября во всех образовательных учреждениях пройдут родительские собрания, на которых будет принято решение о дальнейшем формате обучения в условиях второй волны распространения коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Под угрозой дистанционки — все новости про обучение в эпоху коронавируса»

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Форма обучения будет определяться в зависимости от эпидобстановки в каждом населённом пункте. Предлагается сохранить либо традиционное обучение, либо перейти на дистанционную форму. Также возможно продление осенних каникул. При этом специалисты говорят о необходимости выполнения плана учебных часов, чтобы не уходить позже на летние каникулы.

«Чтобы не выбиваться из рамок норматива и не уходить позже на летние каникулы, мы предлагаем обсудить все вопросы в формате родительских собраний. Чтобы каждая школа приняла индивидуальное решение — какой вариант лучше для школьников, родителей и не нарушает учебный процесс», — прокомментировала министр образования области Анастасия Киктева.

На Сахалине за последние сутки выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом (сутками ранее выявили 61 случай). За весь период пандемии в регионе зарегистрировано 6265 носителей SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, процесс насаждения дистанционного образования в России существует не сам по себе, это международный тренд. Об этом 11 октября заявил председатель московского отделения «Родительского Всероссийского Сопротивления» (РВС) Владимир Васильев.