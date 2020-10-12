Тюмень, , 07:08 — REGNUM В двух монастырях Тюменской области выявлены заражённые коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

В Тюменском Свято-Троицком мужском монастыре зарегистрировано два случая заражения, в Абалакском Знаменском монастыре — один случай.

Управление Роспотребнадзора не выдавало предписания на закрытие ни одного из них.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Свято-Троицком мужском монастыре на Божественные литургии не допускаются люди старше 65 лет. Требования к присутствующим — маски, размещение строго по нанесённой разметке, дезинфекция рук при входе и выходе из храма.

Читайте ранее в этом сюжете: Очаг коронавируса выявлен в Свято-Троицком монастыре Тюмени