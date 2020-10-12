Хабаровск, , 07:03 — REGNUM В Хабаровском крае 30 одарённым воспитанникам детских школ искусств и участникам художественной самодеятельности вручили свидетельства о назначении стипендии губернатора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Талантливых детей поощрили за особые успехи и выдающиеся результаты в культуре и искусстве.

«Ребята до 12 лет ежемесячно в течении года будут получать по 2000 рублей, подростки от 12 до 15 лет — 2700 рублей, старшие до 18 лет могут рассчитывать на 3000 рублей», — пояснили в минкультуре региона.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал постановление о повышении стипендий студентам, обучающимся в техникумах и лицеях на «отлично» и «хорошо».