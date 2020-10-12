Тюмень, , 06:57 — REGNUM В Тюмени от COVID-19 скончался руководитель Тюменского филармонического оркестра, выдающийся деятель искусств России Евгений Шестаков. Об этом сообщил на своей странице в Facebook всемирно известный пианист Денис Мацуев.

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"Много есть, что вспомнить про него и рассказать. Главное — он воплотил в жизнь свою мечту о создании оркестра. Это было историческое событие для культуры Тюмени и Тюменской области. Злополучный коронавирус, который не щадит никого. Никто бы не мог и подумать, что такой здоровый человек уйдёт так внезапно», — сообщил о Евгении Шестакове всемирно известный пианист.

Евгений Шестаков родился 5 января 1949 году в Медногорске Оренбургской области. Окончил Новосибирскую государственную консерваторию в классе выдающегося дирижера Арнольда Каца. С 1983 по 1989 год Евгений Шестаков был главным дирижером Симфонического оркестра Приморского телевидения и радио во Владивостоке. С 1992 по 2004 год дирижер возглавлял Омский академический симфонический оркестр. С 2005 по 2014 год работал с лучшими симфоническими, камерными оркестрами России, Европейского союза, Латинской Америки. Пять лет назад стал организатором и вдохновителем Тюменского филармонического оркестра.