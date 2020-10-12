Екатеринбург, , 06:39 — REGNUM В Свердловской области окончено следствие по делу против участников группы, обвиняемой в серии квартирных краж. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы регионального управления МВД России Валерий Горелых.

Расследованием занималось Главное следственное управление. По версии следствия, проживавший в Екатеринбурге гражданин 1990 года рождения создал группу в марте 2019 года. В неё входили ещё двое его знакомых. На автомобиле гражданской супруги одного из них они выезжали на преступные деяния, а чтобы обеспечить себе алиби, оставляли гаджеты в местах проживания. Также для конспирации они придумали себе псевдонимы, которые и добавили в свои телефонные контакты, и разработали собственный словарь.

Кражи были совершены в Верхней Салде, Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. Всего выявлено семь эпизодов преступной деятельности на общую сумму больше 500 тыс. рублей. Поймали их в Тагиле осенью 2019 года. Уголовное дело рассмотрит Верхнесадинский районный суд. А один из участников уже был осуждён в августе. Суд назначил ему 4 года и 6 месяцев колонии строгого режима.