Ульяновск, , 06:33 — REGNUM В Ульяновской области антилидерами по числу выявленных случаев заражения коронавирусом являются Ульяновск, Димитровград и Карсунский район. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба, опубликованные в социальных сетях.

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По информации на вечер 11 октября, в регионе подтверждено 17 226 случаев заражения коронавирусом. Это на 164 больше, чем было сутками ранее. По данным оперштаба, выздоровел 13 991 человек.

В структуре официально выявленных случаев заражения коронавирусом 9453 носителей выявлены в Ульяновске, в том числе в Засвияжье — 3012, Ленинском и Заволжском районах — соответственно 2630 и 2589, в Железнодорожном районе — 1222. Далее по числу подтверждённых случаев заражения коронавирусом идут Димитровград (1924), Карсунский район (618) и Барышский район (530).

Меньше всего носителей коронавирусом выявлено в Павловском, Радищевском и Базарносызганском районах — соответственно 68, 61 и 37.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Ульяновской области скончались пять человек — таким образом, число летальных исходов с начала пандемии коронавируса достигло 180.

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