Новосибирск, , 05:51 — REGNUM Директоров новосибирских образовательных учреждений предупредили о том, что осенние каникулы начнутся на неделю раньше обычного. Пока что поступили только устные предупреждения о новых сроках.

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«Пока только негласное распоряжение получили директора школ и гимназий в Новосибирске, — сообщает редакция «НДН. инфо». — Их предупредили о более ранних сроках начала школьных каникулах осенью 2020 года».

Отметим, что ранее осенние каникулы новосибирских школьников начинались в первых числах ноября. В 2020 году ориентировочная дата начала — 26 октября. Кроме того, СМИ отмечает, что отдых у детей продлятся не неделю, а две.